8 зимних вечеров фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева в Казани

Под занавес года, с 17 декабря, на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета пройдет XXXIII Нуриевский фестиваль.

В программе 8 спектаклей. Это 4 постановки театра им.М.Джалиля с участием приглашенных звезд и ведущих солистов казанской труппы.

Откроет фестиваль балет «Баядерка», в котором главные партии исполнят Кимин Ким (Мариинский театр) и Оксана Кардаш (театр им.К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко).

19 и 20 декабря два спектакля «Руслан и Людмила» на музыку М.Глинки-В.Агафонникова представит в рамках форума театр «Кремлевский балет» (Москва).

21 декабря на сцене «Шурале» Ф.Яруллина, где в главных ролях солисты ТАГТОиБ им.М.Джалиля Олег Ивенко, Михаил Тимаев и Аманда Гомес.

22 декабря спектакль «Лебединое озеро» П.Чайковского с ведущими солистами Большого театра - Ольгой Смирновой, Якопо Тисси и Марком Чино

23 декабря в «Дон Кихоте» Л.Минкуса партию Базиля исполнит звезда мирового балета Иван Васильев (Михайловский театр), а его партнершей станет солистка Большого театра Мария Виноградова.

Завершат фестиваль 25 и 26 декабря два показа спектакля «Анна Каренина» на музыку П.Чайковского от театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург). Приезд труппы Театра Эйфмана пройдет в рамках проекта «Большие гастроли», организованного Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» по поручению Министерства культуры Российской Федерации. Спектакли приглашенных коллективов пройдут под фонограмму.