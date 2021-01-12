Теннисистка Вероника Кудерметова - дочь легендарного хоккеиста "Ак Барса" Эдуарда Кудерметова - в финале турнира в Абу-Даби

Уроженка Казани обыграла 18-летнюю украинку Марту Костюк в двух сетах с шестью эйсами. И имеет шанс выиграть свой первый турнир WTA, а также стать первой ракеткой России.

Веронике 23 года, она занимает 46-ю строчку в рейтинге WTA. В матче ею было реализовано 5 брейк-пойнтов из 9. В финале Кудерметова сразится с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко, посеянной под четвертым номером. Соболенко более опытная теннисистка, нежели Кудерметова, и является обладательницей 8 титулов WTA. Арина станет седьмой ракеткой в случае победы, а Вероника - первой ракеткой России и впервые взойдет на верхнюю ступень пьедестала турниров WTA.

Финал состоится 13 января в13:00 (МСК).