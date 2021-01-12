Татарстанская сноубордистка Дарья Белова едет на Кубок Европы

Дарья Белова заняла III место на международных соревнованиях FIS Junior Cup в параллельном слаломе.
Фото vk.com
Это позволило Дарье отобраться на Кубок Европы, который пройдет 16 и 17 января в Австрии.
Фото minsport.tatarstan.ru
Фото: vk.com
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Дарья Белова заняла III место на международных соревнованиях FIS Junior Cup в параллельном слаломе.
Фото vk.com
Это позволило Дарье отобраться на Кубок Европы, который пройдет 16 и 17 января в Австрии.
Фото minsport.tatarstan.ru
Фото: vk.com
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