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Татарстанская сноубордистка Дарья Белова едет на Кубок Европы

Дарья Белова заняла III место на международных соревнованиях FIS Junior Cup в параллельном слаломе.

Фото vk.com

Это позволило Дарье отобраться на Кубок Европы, который пройдет 16 и 17 января в Австрии.

Фото minsport.tatarstan.ru

Фото: vk.com

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