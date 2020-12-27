"Рубин" снял "Новогодний суперхит-2021". За два часа видео набрало в Инстаграм 34000 просмотров. Ждем миллион?

Клип в стиле 90-х снимали, судя по всему, в Сочи. Песню исполнил главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий. Игроки команды выступили актерами.

В клипе покинувший недавно клуб Дмитрий Тарасов, поздравляющий болельщиков с Новым годом, и новичок из Японии Мицуки Сайто, дегустирующий "Оливье" под одеялом с фонариком, а также ковры, кассеты и прочая атрибутика СССР. Слуцкий в финале клипа поедает имбирный пряник с эмблемой VAR (система видеопросмотров в футболе) и мечтает о кубке "Лиги Чемпионов".

Всего за пару часов клип набрал 34000 просмотров и, вероятно, вирусным эффектом вполне может набрать миллион.