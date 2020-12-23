Загитова вошла в топ-5 самых известных спортсменов России

По данным ВЦИОМ уроженке Казани Алине Загитовой хватило всего лишь 2% голосов, чтобы попасть в пятерку самых популярных у россиян спортсменов. Все из-за того, что около половины респондентов затруднились в выборе лучшего спортсмена.

Выше олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 боец Хабиб Нурмагомедов (10% голосов), Артем Дзюба (8%), Даниил Медведев и Александр Овечкин набрали (по 2%). Таким образом, Загитова - единственная представительница слабого пола в "мужской команде" любимых россиянами спортсменов.