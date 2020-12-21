Казанские волейболистки выиграли Кубок России

В финале спортсменки «Динамо-Казань» обыграли московское «Динамо» на столичной площадке.

Казанские девушки были победителями Кубка России и в прошлом году, в нынешнем им предстояло подтвердить звание чемпионок. Победа была одержана уверенно, хотя соперницы могли использовать шанс во второй партии при счете 17:17.

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов: «Это была тяжелая игра, тяжелая победа – и тем она вдвойне ценнее. Исторически так сложилось, что мы с московским клубом уже много лет оспариваем победу и в Кубке, и в чемпионате России. Хотя, конечно, бывали осечки и у тех, и у других... Но тем не менее, Москва – это наш серьёзный и принципиальный соперник. Поэтому я счастлив, что мы сегодня показали столь содержательную игру – хотя подробно по статистике говорить не буду. Конечно, это не первая наша победа в Кубке. Но предыдущие Кубки мы выигрывали, в основном, в Казани. Поэтому победа в Москве – это не просто приятно, это определённого рода спортивное счастье! Испытываю сейчас гордость за свою команду, гордость за наш регион. У нас получилось сделать то, что мы планировали!»

Кстати, на этой неделе главная мужская волейбольная команда Казани во главе с Владимиром Алекно будет бороться в Санкт-Петербурге за Кубок России. В случае успеха ни у кого уже не будет сомнения, что Казань - волейбольная столица страны.