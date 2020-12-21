В Казани пройдут профессиональные боксерские бои за титулы чемпионов Мира

22 декабря в КРК «Пирамида» татарстанский боксер Виталий Петряков выйдет на ринг против Владимира Гордиенко за титул World Junior Champion, а Софья Очигава сойдется с Юлией Куценко за титул чемпиона Мира WBC Silver.

По словам Виталия, этот бой станет самым важным и главным в его карьере. Также спортсмен подчеркнул, что в своей победе не сомневается.

Тренируют боксера экс-чемпион мира среди профессионалов Владимир Зыков и Валерий Жигалов.

Заметим, что в профессиональном активе Петрякова уже есть титул чемпиона IBA International, а также восемь побед, из которых семь нокаутом при нуле поражений.

Последний раз он уверенно одержал победу единогласным решением судей над опытным Вазиром Тамаяном.

Промоутерская компания Ratel Pro Fight, организаторы этих боксерских поединков, обещают зрителям в этот вечер накал страстей, яркие эмоции, драйв и спортивный азарт.

1. Софья Очигава vs Юлия Куценко 10 раундов за титул чемпиона Мира WBC Silver. 61.2 кг

2. Виталий Петряков vs Владимир Гордиенко 10 раундов за титул молодежного чемпиона Мира WBC. 66 кг

3. Владимир Келеш vs Вадим Новопашин 91 кг

4. Магомедбек Юсупов vs TBA 76кг

5. Геннадий Мартеросян vs TBA 72кг

6. Ангелина Семёнова vs Наталья Сава 63.5 кг.



