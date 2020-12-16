Хоккеисты «Ак Барса» – вратарь Артур Ахтямов, защитник Артемий Князев и нападающий Илья Сафонов в составе сборной сразятся на МЧМ

Нынешний молодежный чемпионат мира по хоккею в канадском Эдмонтоне грозит стать единственным большим турниром этого года.

Наша молодежка стартует на чемпионате мира матчем с США 26 декабря в 5.30 по московскому времени.

На групповой стадии наши парни также сыграют с чехами (28 декабря в 5.30), 30 декабря с Австрией (5.30) и 31 декабря против шведов (также в 5.30).

Четвертьфинальные матчи турнира запланированы на 3 января 2021 года, полуфинальные - на 5 января. Финал и поединок за бронзовые медали пройдет 6 января.

По словам главного тренера молодежной сборной России Игоря Ларионова, нам по силам показать самый лучший результат. Будем все работать для достижения успеха.

Состав сборной России на МЧМ-2020

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА, Санкт-Петербург), Артур Ахтямов ("Ак Барс", Казань), Всеволод Скотников (ЦСКА, Москва);

Защитники: Роман Бычков ("Локомотив", Ярославль), Кирилл Кирсанов, Егор Шеховцов (оба - СКА, Санкт-Петербург), Артемий Князев ("Ак Барс", Казань), Ян Кузнецов (Университет Коннектикута, NCAA), Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев", Уфа), Даниил Чайка (ЦСКА, Москва), Семен Чистяков ("Авангард", Омск).

Нападающие: Михаил Абрамов ("Викториавилл", QMJHL), Родион Амиров, Данил Башкиров (оба - "Салават Юлаев", Уфа), Егор Афанасьев (ЦСКА, Москва), Захар Бардаков ("Витязь", Подольск), Арсений Грицюк, Егор Чинахов (оба - "Авангард", Омск), Максим Грошев, Василий Подколзин, Егор Спиридонов, Марат Хуснутдинов (все - СКА, Санкт-Петербург), Василий Пономарев ("Шавиниган", QMJHL), Илья Сафонов ("Ак Барс", Казань), Владислав Фирстов (Университет Коннектикута, NCAA).