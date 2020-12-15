Открыта регистрация на главные беговое марафоны Татарстана серии TIMERMAN

На следующий год запланировано 12 стартов, главным из которых станет Казанский марафон 1-2 мая.

«2020-й год принес нам большие сюрпризы и многие соревнования были отменены. Тем не менее мы уже готовимся к проведению соревнований в 2021 году и смело смотрим в будущее», - отметил основатель бренда TIMERMAN Вадим Янгиров.

Под этим брендом соревнования будут проводиться уже четвертый год. По словам Янгирова, для того, чтобы принять участие в марафонах, надо зарегистрироваться на сайте, заплатить взнос и получить стартовый пакет, предварительно предъявив справку от терапевта.

Сезон 2021 года откроет апрельский забег «Иннополумарафон»: 10 числа, где около 1000 человек пробегут по улицам инновационного города 21,1 км, 10 и 3 км.

В первые майские выходные состоится самое масштабное событие серии – Казанский марафон.

Последним весенним событием станет соревнование в рамках Всероссийских забегов «Забег.рф», пройдет оно 30 мая.

Организаторы отмечают, что планируют вновь установить рекорд по количеству участников и приобрести титул беговой столицы России.

Далее семь мероприятий запланировано на летнее время. Среди них уже традиционные забеги, велогонки и соревнования по триатлону в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. В календаре остается и полюбившийся всем необычный забег «Ночная Казань», принять участие в котором можно 17 июля. Изюминкой серии станет первый в своем роде фестиваль «SVIYAGA FEST». В рамках трехдневного фестиваля пройдут трейлы, заплывы и спортивные ориентирования.