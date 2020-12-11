Казанский «Зенит» вернулся из Берлина с победой в первом туре Лиги чемпионов

«Зенит-Казань» обыграл словенскую «Любляну» со счетом 3:1.

Команда Владимира Алекно в группе «С» в Берлине сначала получила техническую победу над «Ястшембски» (3:0), а затем уже на площадке добилась «сухой» виктории над «Берлином».

В заключительный игровой день этапа «Зенит-Казань» не без проблем одолел словенскую «Любляну» со счетом 3:1 и завершил тур на первом месте.

После первого тура в активе казанцев три победы в трех матчах. Второй тур пройдет в Казани 9–11 февраля 2021 года.

А 14 декабря в Уфе в рамках чемпионата российской суперлиги «Зенит-Казань» сыграет с «Уралом».