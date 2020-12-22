В конце декабря в Казани выступит Денис Мацуев

Выступления выдающегося пианиста пройдут в рамках музыкального фестиваля «Денис Мацуев у друзей», который уже 8 год проводит Государственный симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского.

Музыкальный фестиваль «Денис Мацуев у друзей» проходит в нашей республике с неизменным успехом с 2012 год и считается одним из культурных брендов Татарстана.

«Это очень символичное название фестиваля, потому что у меня здесь очень много друзей — и в Казани, и в Татарстане. Это, конечно, потрясающий дирижер, который сделал здесь оркестр мирового класса, — Александр Сладковский. Когда я увидел оркестр Александра Витальевича, я сразу понял, что я дома. Здесь совпала какая-то удивительная химия наших отношений с Казанью, с публикой, с Александром Сладковским, и с оркестром в первую очередь», — отметил в одном из интервью Денис Мацуев.

фото с www.tatar-inform.ru.

24 и 25 декабря в ГБКЗ имени Сайдашева на концертах фестиваля прозвучат сочинения Рахманинова, Листа и Шопена.

Интересно, что в этот раз второй концерт для фортепиано с оркестром Шопена пианист Денис Мацуев и маэстро Сладковский исполнят на одной сцене впервые.

Ведущий двух вечеров — российский актер и постоянный ведущий главных отечественных музыкальных событий в области классической музыки Юлиан Макаров.

23 декабря именитые педагоги благотворительного фонда «Новые имена» имени Иветты Вороновой, чьей задачей является создание эффективной поддержки молодых дарований в области культуры и искусства, проведут мастер-классы для воспитанников одного из старейших музыкальных учебных заведений России — Казанского музыкального училища им. И. В. Аухадеева.