Государственный камерный хор РТ выпустил свой первый клип, соединив духовные песнопения ислама и православия

Съемка видеоклипа производилась в нескольких локациях, включая съемки на природе, в православных храмах, на Старо-татарском кладбище и БКЗ им. С. Сайдашева.

Для записи трека были созданы оригинальные аранжировки на основе традиционных духовных песнопений двух мировых религий. Для создания трека сознательно использованы призывы к молитве (азану) и православные духовные песни, а не богослужебные пения или распевное чтение Корана.

Режиссером и оператором видео стала Александра Архангельская (попавшая в шорт-лист участников конкурса на бесплатное обучение в лаборатории режиссуры монтажа Сергея Иванова в Московской школе нового кино, участница фестиваля «АртДокФест»).

«Саша Архангельская - очень интересный человек. Ранее мы с ней уже были знакомы. И этот клип - показатель того, что "дорого-богато" - это не всегда сильно, - говорит художественный руководитель проекта «Территория согласия», дирижер Государственного камерного хора РТ, заслуженный деятель искусств Миляуша Таминдарова. - Если я скажу, сколько мы потратили на этот клип, вы будете очень долго смеяться. Все делали своими силами. Снимали у меня на даче в том числе. Среди актеров дети наших сотрудников, дети Михаила Волконадского и моя племянница, например.»

«"Территория согласия" - это композиция, в которой мы позволили себе сплавить в единое музыкальное полотно духовные песнопения ислама и православия. Это песня о нашем крае - месте уникальной гармонии и согласия между людьми» - гласит подпись под видео в официальном Youtube-канале хора.

Трек включает в себя мусульманское духовное пение «мунажжат». Была проведена тщательная этнографическая работа, в том числе консультации с фольклористами и религиозными деятелями, поиск нотного материала в архивах. На основе этого материала были созданы оригинальные авторские партитуры. Выполнена важнейшая задача по сохранению, увековечиванию и популяризации музыкального материала. Беспрецедентность идеи проекта заключается в одновременном использовании в единой музыкальной ткани множества жанров и стилей, ранее представлявшихся несовместимыми.

«Хор - это всегда выражение слоя общества, народа, народной идеи, мысли, народного состояния, - говорит Миляуша Таминдарова. Территория согласия - не потому что мы хотим слияния двух религий, а потому что практически нет ни одой русской семьи без татарской снохи или татарской семьи без русской бабушки. Это о том, что мы рядом, что нам одинаково приятны и неприятны какие-то вещи. Это - лад, дружба.»

Автор оригинальных аранжировок и партитур трека «Территория согласия» - Нияз Ярулин.