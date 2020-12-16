Дина Гарипова получила кинематографическую награду за песню в сериале «Зулейха открывает глаза».

В Москве жюри фестиваля фильмов о правах человека «Сталкер» оценило исполнение певицы из Татарстана и победительницы 1-го сезона шоу «Голос» песни на татарском языке «Ай, былбылым».

«Я всегда мечтала попасть в кино. И у меня со временем появился опыт подготовки музыки к фильмам и один раз я даже поучаствовала в съемках, как настоящая актриса. А теперь мне посчастливилось записать саундтрек к великолепному сериалу «Зулейха открывает глаза», за который я была отмечена первой в своей жизни наградой в сфере кинематографии», - призналась Дина Гарипова.

По словам певицы, особенно приятно, что эту награду она получила за исполнение ее любимой песни на татарском языке «Ай, былбылым».

Напомним, что саундтреком к фильму«Зулейха открывает глаза» в вступительных титрах стала композиция «Ай, былбылым» — одна из самых известных народных татарских песен. Ее оформили по-новому, специально для готовящегося альбома «ЭТНО» Гариповой. Над треком также работали композитор Радик Салимов, заведующий музыкальной частью Государственного Ансамбля Песни и Танца Татарстана и саундпродюссер Дмитрий Агафонов, который также работает над русским альбомом певицы.