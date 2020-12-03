Группа «Звери» выступит в Казани с большим концертом

15 декабря группа «Звери» представит казанцам свой новый мини-альбом.

На подходе к своему второму десятилетию «Звери» стали злободневнее и по-хорошему злее. За плечами более 10 альбомов — отличное время для метаморфоз, что под силу не всем.

Роман Билык, лидер «Зверей», за последний год успел дебютировать в кино. В ленте Кирилла Серебренникова он сыграл Майка Науменко и погрузился в совершенно новый для себя эмоциональный фон. А накопленный драматургический опыт направил в создание песен.

Новый мини-альбом группы «Звери» — площадка для экспериментов, на которой группа раскрыла свое умение работать в разных жанрах.

«У тебя в голове» — это пластинка, уменьшительно-ласкательная обертка которой сбивает с толку, скрывая неожиданное по своему духу содержание.

Концерт пройдет в ЛДС Татнефть Арена, 15 декабря в 20:00.