Казанцев познакомят с новинками швейцарского кино

С 16 по 24 января в «Смене» пройдет 6-й фестиваль швейцарского кино в России.

В программу вошли документальные и художественные фильмы - новинки швейцарского кинопроката, а также призеры национальных и международных фестивалей прошлых лет.

В программе фестиваля четыре фильма: 16 января в 19:00 — «Швейцарец Крис», 17 января в 19:00 — «Родина», 23 января в 19:00 — «Школа философов», 24 января в 19:00 — «Как стать швейцарцем».

Вход 200 рублей.