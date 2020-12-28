В Международный день кино стало известно, что в Казань хотят пригласить с лекциями Звягинцева и Михалкова

Идея принадлежит Союзу кинематографистов РТ, в стенах которого открылся новый кинозал, где и будут проходить встречи с именитыми режиссерами.

В новом уютном помещении Союза кинематографистов есть кинозал примерно на 45 мест, где любая съемочная группа сможет провести собрание перед съемками фильма или предпремьерный показ для членов союза.

По словам председателя татарстанской организации, кинорежиссера Ильдара Ягафарова, все внутренние мероприятия союза, показы и предпоказы, будут проводиться в этом кинозале. В планах делать лекции членов союза, которых по стране более пяти тысяч человек.

— Мы можем пригласить, например, кинодраматурга Александра Адабашьяна, режиссера Андрея Звягинцева, председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова и многих других, — сказал Ягафаров.



