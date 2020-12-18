Дебютный фильм уроженки Казани Полины Ольденбург получил несколько наград на фестивалях и выходит в прокат в январе

Главную роль исполняет брат Чулпан Хаматовой, актер театра «Современник» Шамиль Хаматов, также родившийся в Казани.

В сентябре за фильм «Корпорация Ad Libitum» Полина была удостоена на фестивале «Амурская осень» в Благовещенске статуэтки «Золотой журавль» как лучший режиссер, а картина - Гран-при. В этом же месяце в Смоленске фильм получил «Рубинового Феникса» за лучший дебют.

Идея фильма родилась у Полины спонтанно в кругу друзей. Изначально режиссер сама хотела исполнить одну из ролей, но в итоге в фильме вместо нее сыграла Евгения Крегжде («Географ глобус пропил»). Шамиль Хаматов («Стартап», «Невеста», «Продавец игрушек» и др.) играет журналиста Германа, который попал в погоне за сенсационным материалом в компанию, торгующую чувством любви. Лауреат премии «Триумф» Игорь Петренко («Звезда», «Водитель для Веры», «Пилигрим» и др.) исполняет роль генерального директора этой мистической компании.

В ролях: Дарья Белоусова, Антон Федоров, Кристина Бабушкина, Карэн Бадалов и др.

Жанр: приключения, триллер.

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Справка. Полина Ольденбург родилась в Казани в творческой семье. Актерству и режиссуре обучалась в Чехии и Москве, была ведущей на радио и корреспондентом одного из федеральных каналов, поет в собственной группе, выпустила шесть книг, увлекается живописью.