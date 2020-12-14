В Казани начинаются показы V фестиваля короткометражек Kinematic Shorts

В альманах этого года вошли шесть игровых фильмов, отобранных по итогам открытого конкурса.

Программа Kinematic Shorts в этом году разнообразна – это и комедии и социально - психологическая драма и лихо закрученная вариация на тему вестерна.

Программа:

«Я окажусь за решеткой»

Канадская домохозяйка Морин решает круто изменить свою судьбу, но на пути к новой жизни попадает в автокатастрофу, нести ответственность за кровавые последствия которой не хочет никто из участников.

Режиссер Александр Дости

Канада, драма, нео-вестерн, 23 мин.

«Рама»

В музее современного искусства открывается новая выставка, одна из картин которой ошибочно вывешена вверх ногами. Пока ошибку не заметили, целая группа посетителей вернисажа успела вдохновиться произведением искусства, интерпретировать его. Короткая комедийная рефлексия на тему того, как мы воспринимаем искусство, и чем создаётся его ценность.

Режиссеры Мерт и Берк Сата

Турция, комедия, 8 мин.

«Доброй ночи»

Главный герой, приезжий в Гане, получает задание найти детей для опасной работы. Познакомившись на футбольном поле с энергичными Матильдой и Принцем и проведя с ними целый день, он проникается к ним симпатией и начинает сомневаться, стоит ли подвергать их опасности.

Режиссер Энтони Нти

Гана, Бельгия, драма, 20 мин.

«Анна»

Анна – мать одиночка, безрадостно живущая в украинской провинции. Однажды на работе она слышит объявление о вечере встречи с холостыми американцами, которые приезжают в Украину найти свою любовь.

Режиссер Декель Беренсон

Украина, Великобритания, драма, 15 мин.

«Лысина»

Стеснительный лысеющий Лео заперся в квартире, чтобы опробовать специальный гель, который должен вернуть ему потерянные волосы. Но действие геля оказывается настолько мощным, что главный герой едва в силах справится с последствиями.

Режиссер Оскар Лехемаа

Эстония, комедия, хоррор, 14 мин.

«Ты голоден?»

Слишком тревожная мать делает много безосновательных предположений относительно интересов и увлечений своего приемного сына. Отсутствие диалога в семье и наличие огромного количества материнских страхов приводят к целой серии нелепых происшествий…

Режиссер Теему Нюкканен

Финляндия, комедия, 12 мин.

16 и 17 декабря фестивальные короткометражки можно будет увидеть в Центре современного искусства «Смена», а с 17 декабря начнется недельный показ в кинотеатре «Мир». Фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

“Казанцы любят в кинотеатре «Мир» смотреть фестивальное кино и ждут, когда начнутся эти показы», — рассказала «Собака. Ru» представитель пресс-службы «Татаркино» Фаина Харитонова.

По ее словам, при необходимости недельный показ в «Мире» можно будет продлить, чтобы фильмы посмотрели все желающие.