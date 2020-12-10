«Назад в будущее» Роберта Земекиса в новейшем 4К-ремастеринге в кинотеатре «Мир» в Казани

Показ отреставрированного с помощью высоких технологий фильма стартует с 10 декабря.

В честь 35-летнего юбилея лучшего фильма о путешествиях во времени и вечной классики Роберта Земекиса компания «Иноекино» выпускает в российский прокат первую часть трилогии «Назад в будущее» в новейшем 4К-ремастеринге. Показы пройдут на английском языке с русскими субтитрами в форматах 2К и 4К.

Первый фильм «Назад в будущее» вышел на экраны летом 1985 года и мгновенно завоевал любовь публики. Он получил лестные отзывы критиков и стал самым успешным фильмом года в американском прокате. В 1989 и 1990 годах вышли два продолжения, в которых обычный школьник Марти и ученый по прозвищу Док отправлялись в XXI и XIX века. Сиквелы также стали хитами. Спустя десятилетия франшиза «Назад в будущее», включающая трилогию фильмов, анимационный сериал, компьютерные игры и комиксы, до сих пор остается феноменом популярной культуры. Ее бесконечно цитируют, фильмы помещают в списки лучших и самых любимых, с 2015 года фанаты отмечают Back to the Future Day, а в 2020 году студия Universal в честь 35-летнего юбилея первой части выпустила специальное издание трилогии, как раз включающее новый 4К-ремастеринг фильмов.