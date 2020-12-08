«Киномакс-IMAX» открывает в Казани новые залы с эффектом максимального погружения

10 декабря в ТРЦ «KAZAN MALL» свои двери откроют 9 новых стильных кинозалов на тысячу мест.

Теперь у жителей Казани есть уникальная возможность смотреть блокбастеры с максимальным эффектом погружения в происходящее на экране. Зал IMAX значительно отличается от стандартных кинозалов. Огромный экран покрыт специальным напылением с частицами серебра, и он не просто больше обычного — его края выходят за границы поля зрения зрителей. При этом картинка заполняет весь экран от потолка до пола: так изображение получается на 26% больше, чем в стандартных кинозалах. Еще одна особенность — звук. Мощные динамики установлены по всему кинозалу на равном расстоянии друг от друга, благодаря этому уровень громкости одинаковый в любой точке кинозала.

В новом кинотеатре «Киномакс-IMAX» один из залов оснащен акустической системой Dolby Atmos - самая совершенная система звука, которая переносит вас в события, происходящие на экране.

«Киномакс-IMAX» в ТРЦ «KAZAN MALL» оборудован сразу двумя VIP залами и Comfort залом, где помимо камерной атмосферы, мягких кожаных кресел, для удобства гостей увеличенные расстояния между рядами и индивидуальное обслуживание с доставкой напитков и закусок.

Еще одной отличительной особенностью нового кинотеатра стало появление первого в Казани формата обслуживания – self-service, который пришел на смену традиционному кинобару.

Развитая оnline система позволит приобретать билеты через официальный сайт kinomax.ru, а также мобильное приложение для Android или iOS. Зона касс оборудована терминалами для распечатки и покупки билетов; при входах в залы установлены сканеры Кинопоиск, обеспечивающие проход в зал по электронному билету без очереди.

Этот кинотеатр станет 36-м по счету в сети в России, и третьим в столице Татарстана. Ранее казанцы уже по достоинству оценили прекрасное качество картинки, звука и комфорта в «Киномаксах» расположенных в ТРЦ «Южный» и «Тандем».