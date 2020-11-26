В прокат вышел "Человек из Подольска" - дебютный фильм номинанта на "Золотую маску" и "Прорыв" Семена Серзина

26 ноября в Казани состоятся первые сеансы фильма "Человек из Подольска" в VIP-зале "Корстона" и в "Синема Казань" (ТРЦ «Парк Хаус»).

Премьеры ждут любители современной драматургии: фильм снят по одноименной пьесе Дмитрия Данилова, получившей успех у театральных зрителей и критиков. Данилов был удостоен за эту работу "Золотой маски".

Фильм стал дебютным в карьере театрального режиссера и актера Семена Серзина. Семен ставил спектакли на сценах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Казани и других городов.

Главный герой Николай Фролов, рядовой служащий одного из подольских СМИ, попадает в полицейский участок. Причина задержания не ясна ни главному герою, ни зрителю. Николай неудачен в личной жизни, живет с мамой, но мечтает об Амстердаме и музыкальной карьере. Перед нами портрет обычного человека, оказавшегося в нелепой и неприятной ситуации: страх, непонимание, паника, попытки разобраться в происходящем. Чем всё это закончится?

Допрос проходит по неожиданному для Николая сценарию. Его никто не бьет, полицейские вместо ожидаемых Николаем побоев заводят интеллектуальные диспуты о музыке и задают странные вопросы, например, какого цвета стены в его подъезде. Допрос, что свойственно для комедии абсурда, плавно перетекает в танцы и песнопения с участием как полицейских, так и задержанных, находящихся в участке.

Трагикомедия о "маленьком человеке" - одна из самых ожидаемых премьер года, непременно достойная внимания.

Кстати, фильм стал лауреатом "Кинотавра" за лучшую музыку.

Главную роль исполняет Вадик Королев, солист инди-группы OQJAV. С ним Семен Серзин работал ранее на съемках клипов для группы.

В ролях: Виктория Исакова, Владимир Майзингер и др.

Автор сценария — Юлия Лукшина

Композиторы — Дмитрий Шугайкин и Ярослав Тимофеев



Возраст: 16+

