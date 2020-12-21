Роман «Зулейха открывает глаза» стал одной из самых популярных российских книг

Дебютный роман писательницы из Казани Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг самых популярных у россиян книг, написанных после 1992 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты рейтинга группы компаний «ЛитРес».

В лидерах также научно-популярная книга «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза!» психолога Андрея Курпатова, мотивационный бестселлер «100 способов изменить жизнь» Ларисы Парфентьевой, последняя часть культового детективного цикла об Эрасте Фандорине «Не прощаюсь» Бориса Акунина и рассказ «Яблоки из сада Шлицбутера» Дины Рубиной.

В топ-15 самых популярных современных художественных книг отечественных авторов также вошли роман «Обитель »Захара Прилепина, сборник рассказов «Дома стоят дольше, чем люди» Виктории Токаревой, а также книга молодого современного писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», по мотивам которой в 2020 году был поставлен в «Гоголь-центре» спектакль.

Любопытно, что в исследовании приняли произведения, которые были написаны после 12 июня 1992 года, так как с этой даты в нашей стране ежегодно празднуется День России. Всего было проанализировано более 800 тысяч профилей пользователей.