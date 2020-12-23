На Казанской Ярмарке пройдет выставка московского фотографа Александра Сухарева «Россия большая (и меня в ней не найти)»

Открытие состоится 25 декабря в 18:30 в Мультимедийном парке «Россия – моя история»



На 133 проекционных экранах будут представлены фото и

видеокадры труднодоступных, необычных и нетуристических мест от Калининграда до Сахалина, среди них и природные богатства нашей страны, и древние постройки, поселки и города-"призраки". Выставка

позволит узнать еще больше о России, о том, как много интересных мест для посещения есть в каждом регионе нашей страны.



Вот что говорит автор о проекте: "Летом 2020 года мы проехали нашу прекрасную страну от Москвы до

Владивостока. В сентябре скатались в Калининград, а в октябре уехали на наш Кавказ, где объехали все республики. Так что с уверенностью можно сказать, что мы посмотрели почти всю страну в этот непростой для мира год. По результатам всех этих исследований и получилась эта выставка.

Через все фотографии идет невидимой нитью моя большая любовь к своей стране. Она отражается как в большом и радостном, так и в разрушенном и проблемном. Любить свою страну – это не только гордиться ее победами и достижениями, но и переживать все грусти и печали.

Уже больше 13 лет я путешествую по миру, но в последние годы все больше и больше меня захватывают приключения по своей стране. У нас так много труднодоступных мест, куда бывает непросто добраться. И это дополнительно подстегивает к тому, чтобы продолжать это бесконечное

исследование... Я вложил в нее (выставку) много сил, мыслей и самое главное свое мировоззрение

на свою страну. Я так вижу то, что вокруг. Так снимаю и покажу вам".



Время работы выставки: 26 декабря-10 января, с 10:00 до 19:00.

Место проведения: Павильон № 1, Мультимедийного парка «Россия – моя история».

Вход свободный.