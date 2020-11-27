В Казанской Ратуше открылась выставка японских кукол Кокэси

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Официальное открытие выставки «Мир японских кукол Кокэси» произвели сегодня в Галерее современного искусства "ОКНО" при поддержке Японского фонда.

Кокэси являются одним из наиболее известных видов традиционных кукол и талисманов Японии.

Для изготовления маленьких статуэток кокэси (кокеши) необходимы специальные деревянные заготовки. Особенностью таких кукол является цилиндрическое тело с прикрепленной головой и отсутствие рук и ног. Все куклы создаются вручную.



«Появление кукол Кокэси связано с повседневной жизнью японского северо-восточного региона Тохоку и его культурой. Район Тохоку известен как район горячих источников, поэтому деревянные куклы Кокэси популярны у посетителей местных горячих источников, это не только местные сувениры, но и игрушки для детей... Один мастер выполняет всю работу от начала до самого конца, поэтому каждая кукла отображает характер своего создателя. Именно это отличает Кокэси от других национальных игрушек, которые обычно являются результатом работы нескольких человек» - сообщает пресс служба Галереи.



У казанцев и гостей города есть замечательная возможность посетить эту выставку до середины января следующего года.

Где: Галерея современного искусства "ОКНО", ул. Карла Маркса,33 (Казанская ратуша)

Даты: 27 ноября-15 декабря 2020г.