Елки после праздников в Казани и Набережных Челнах можно будет сдать на переработку и утилизацию

К сожалению, на весь Татарстан будет работать всего несколько точек, тогда как в Москве их около пятисот. На одном только Арбате функционировали две в прошлую акцию. А также тринадцать – в парках.

Если в столице России и, например, в Санкт-Петербурге вопросом складирования, транспортировки и переработки елок занимаются власти городов, то в Татарстане организатором акции является Поволжская экологическая компания. Открыть пункты приема отслуживших новогодних елок планируется с 11 по 24 января. В этот раз, как и в прошлый, контейнеры разместят у ТЦ «Мега» и на ул. Аделя Кутуя, 160а. В Набережных Челнах адрес пока уточняется.

Казанцы в январе 2020 года сдали более 3,5 тонн хвойных. Жители Московского и Кировского районов Казани просили организаторов сделать точки приема и в их районах. В планах ПЭК расширение было и есть, но внесла корректировки пандемия. Конечно, везти елку с одного конца города на другой, во-первых, не близко, во-вторых, бензина больше потратишь на такие расстояния, чем пользы экологии принесешь. Активисты в прошлые годы для тех, кто не мог по тем или иным причинам сам отвезти свою елку, организовывали аренду машины, собирали со всех желающих ненужные деревья и отвозили к пункту приема.

Сданные деревья, очищенные от украшений и мишуры, отправляются в фермерские хозяйства Татарстана и становятся кормом и теплой подстилкой животным, а также измельчаются в щепу и используются в качестве топлива. Отлично едят еловые ветки козы и лошади. Для животных это источник витаминов. Поэтому если у вас есть знакомые, которые держат коз, можно отвезти деревья и ветки им.

В Москве елки принимают, кстати, до марта. По некоторым опросам количество людей, которые не выкидывают елку до лета, составляет примерно 4%.