Казанские архитекторы отреставрируют красивейшую 112-летнюю мечеть во Владикавказе

Наши архитекторы стали призерами общероссийского конкурса с проектом по восстановлению Суннитской мечети, построенной в начале прошлого века. На данный момент ожидается поступление финансирования.

Строительство мечети было задумано еще в начале XIX века, а начато только в 1900 году на средства бакинского нефтепромышленника-мецената Мухтарова и прихожан. Мухтаров внес более 50 тысяч рублей из 80, затраченных на строительство. Местом выбрали берег реки Терек. Архитектором стал русский подданный польского происхождения Иосиф Плошко. Строительство закончилось спустя восемь лет. Из них два года заняла роспись стен под руководством Франца Долежаля. Стиль сооружения напоминает архитектуру древнекаирских мечетей.

Кстати, первым муллой мечети был Садык Радимкулов из казанских татар.