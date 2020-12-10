Казанский медуниверситет занимает шестое месте в рейтинге медицинских вузов страны

Лидерство удерживает Первый МГМУ им. Сеченова. Это следует из предметного рейтинга агентства «РАЭКС-Аналитика».

В TOP3 вошли также Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Первый СПбГМУ имени академика И.П. Павлова.

В двадцатку лучших медвузов попали также многопрофильные учреждения образования, в которых есть направление медицинской подготовки. Так, на четвертой строчке рейтинга расположился МГУ имени М.В. Ломоносова, пятую позицию занял СПбГУ, шестую — Казанский государственный медуниверситет, седьмую — Башкирский медуниверситет, на восьмой – Новосибирский госуниверситет.

Замыкает рейтинг Рязанский государственный медуниверситет имени академика И.П. Павлова.