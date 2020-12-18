Казанская студентка Анна Семеновых завоевала титул «Мисс студенчество России — 2020».

В конкурсе принимали участие все вузы России.

В финал, который накануне прошел в Саратове вышли 18 молодых людей – будущие врачи, психологи, юристы, педагоги, рекламщики, организаторы, программисты, логисты, строители, волонтеры.

Участникам предстояло представить свои творческие номера, а также продефилировать в вечерних платьях.

В результате почетный титул «Мисс студенчество России — 2020» завоевала студентка Казанского государственного института культуры Анна Семеновых.

Заметим, что конкурс проходит ежегодно. Организаторами выступают российский союз молодежи и федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь».