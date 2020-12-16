«Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН

В финальной игре, которая прошла в Москве 15 декабря победила команда из Альметьевска с максимальными 12 баллами за два конкурса.

И если в прошлом году татарстанской команде не хватило до победы всего 0,1 балла и она стала вице-чемпионом лиги, то в этом ребята уже принимают поздравления в статусе чемпионов клуба. Правда чемпионский титул «Сборная «Татнефти» разделила с командой «Русская дорога» из Армавира — она также набрала 12 баллов.

«Мы первая команда из Татарстана, которая победила в финале высшей лиги КВН. Ощущения прекрасные, есть легкое недопонимание происходящего и эйфория. Сейчас вернемся домой, увидим семьи, выдохнем и пойдем дальше», - признался «Собака.ru» капитан команды Альмир Хасанов.

Заметим, что «Сборная «Татнефти» из Альметьевска превзошла достижение знаменитой казанской команды КВН «Четыре татарина», которая была лишь финалистом Высшей лиги в разных составах.

Телевизионную версию финальной игры Высшей лиги Международного союза КВН покажут 1 января будущего года.