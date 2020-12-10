Вяленый гусь и чак-чак — вкусные бренды Татарстана

Татарстанский вяленый гусь и чак-чак победили в первом Всероссийском конкурсе региональных продовольственных брендов «Вкусы России».

В конкурсе в приняли участие 508 брендов из 79 регионов России в 7 номинациях. Церемония подведения итогов прошла онлайн в Москве 8 декабря.

Татарстанский вяленый гусь занял 1 место в категории «Вкусное рядом», и чак-чак занял 2 место в категории «Попробуй, полюбишь».

Задача этого проекта заключалась в том, чтобы по-другому взглянуть на местные российские продукты и сформировать уникальную гастрономическую карту нашей страны.

Более миллиона пользователей интернета голосовали выбирая региональные бренды. По словам организаторов, в конкурсе активно участвовали Башкирия, Московская область и Татарстан.