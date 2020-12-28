В Казани открылись сразу несколько магазинов сети "Подружка"

Московская сеть зашла на рынок, открыв магазины одновременно в разных районах города.

Бренд был основан в 2005 году Михаилом Дубининым. В основном магазины "Подружка" находятся в Москве и Санкт-Петербурге, насчитывая в целом около 240 точек по России.

В день открытия покупателей ждали приятные скидки и сюрпризы.

В магазинах представлены марки декоративной и уходовой косметики, уже полюбившиеся казанскому покупателю, а также отдельное внимание уделено корейским брендам. Продукция в основном рассчитана на молодую и активную аудиторию.

В планах сети дальнейшее расширение на территории Казани.