"Мисс Татарстан-2021": определены финалистки конкурса и на сайте запустят голосование по СМС

Кастинг проводился в два этапа. На первоначальном этапе было отобрано 60 девушек.

За право стать финалисткой конкурса соревновались претендентки из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Лениногорска, Бугульмы, Зеленодольска, Нурлата, Заинска, а также из районов Республики.

Был сформирован предварительный состав – 45 финалисток, в него вошли также победительницы зональных конкурсов. На сайте www.misstatarstan.ru с 30 декабря будут размещены фотографии девушек и открыто голосование. Нужно отправить СМС на номер 5544 с кодовым словом «мисс» и номером участницы. По голосованию будет определена победительница в номинации «Мисс Зрительские симпатии».

В период подготовки к финалу состоится предварительный конкурс «Beauty Round», где определятся победительницы в номинациях «Мисс Бикини» и «Мисс Талант». С конкурсантками будет заниматься профессиональная команда режиссеров, хореографов, стилистов, фотографов, дизайнеров одежды. Окончательный состав финалисток жюри определит по результатам этой подготовки, и в финальном шоу на сцену традиционно выйдут 30 самых красивых девушек Татарстана. В финале будут определены обладательницы двух главных титулов: «Мисс Казань-2021» и «Мисс Татарстан-2021». Победительницы конкурса будут представлять Татарстан в Национальном конкурсе красоты «Мисс Россия» и в других российских и международных проектах.

Финал конкурса состоится 30 января в КРК «Пирамида». Шоу будет ярким праздником стиля, моды и красоты.