Beauty Market в Казани - 2 дня красоты и праздника

19 и 20 декабря на Казанской ярмарке впервые пройдет выставка последних мировых тенденции в сфере косметологии и beauty-индустрии.

Выставка «BEAUTY MARKET» создана для тех, кто заботится о своей внешности, хочет выглядеть стильно, модно, красиво. Здесь можно получить консультации имиджмейкеров, визажистов, парикмахеров, косметологов, диетологов и других специалистов, помогающих в создании красивого образа.

19 декабря на выставке пройдут мастер-классы «Бережная депиляция: что выбрать – ваксинг или шугаринг?» от Ольги Любавиной и по разбору содержимого косметички и грамотному походу в магазины косметики от топового бьюти-блогера Казани Альбины Буденок.

20 декабря можно будет узнать, как придать нарядную естественность укладке с помощью подвижного прикорневого объема и «правильной» небрежности по длине волос от звездного стилиста Эльвиры Харитоновой, а еще оценить эффект от прохождения эксклюзивной процедуры «Облако Афродиты» (Пенная маска) и «Реинкарнация» (Бандажная маска) от компании JEAN D'ARCEL.

Также можно стать участником мастер-классов, в частности, «Безъинекционные методики омоложения: газожидкостный пилинг, барофорез, фотодинамическая терапия» от компании NanoAsia.