Новогоднее изобилие от Organic Shop

А также другие новинки бренда органической косметики.
НАБОР ПОДАРОЧНЫЙ “New Year Celebration”, Organic Kitchen
БОМБОЧКА ДЛЯ ВАННЫ "РАССЛАБЛЯЮЩАЯ. РОЗОВОЕ ВИНО"
Срочно требуется перезагрузка? Советуем принять расслабляющую ванну, которая смоет все волнения и подарит вам чудесное розовое настроение. Органическое масло виноградных косточек питает, восстанавливает и смягчает кожу, делает ее упругой и сияющей. Розовое масло насыщает
чарующим ароматом, увлажняет кожу и придает ей шелковистость.
ОСВЕЖАЮЩИЙ СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СНЕГ"
Почувствуйте атмосферу рождественской сказки! Подарите неповторимую гладкость и морозную свежесть Вашей коже в любое время года! Органический сахар одновременно очищает и обновляет, тая на коже, будто первые снежинки. Свежая морозная мята тонизирует и успокаивает кожу, насыщая витаминами.
РАССЛАБЛЯЮЩЕЕ ГУСТОЕ МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА "НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ"
Почувствуйте уютную атмосферу рождественской ночи: теплый плед, потрескивающие дрова в камине, мерцающие огни новогодней елки. Ароматное густое масло подарит чувство приятного расслабляющего тепла, восстановит силы, придаст коже мягкость и эластичность. Органическое масло какао увлажняет и питает кожу, корица и свежий кардамон тонизируют и восстанавливают ее.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "SNOW QUEEN"
Раскрой образ величественной Снежной королевы, покоряющей мужские сердца. Роскошный бальзам подарит твоим губам ледяное очарование. Органическое масло мяты приятно холодит и тонизирует кожу, свежий сок арктической малины питает и насыщает губы витаминами.
Набор Hello winter, Natura Siberica
КРЕМ ДЛЯ РУК «БИО. СМЯГЧАЮЩИЙ ЗАЩИТНЫЙ»
Дополнительная защита и уход в холодное ветряное время года. Масло белого сибирского кедра способствует восстановлению, эффективно смягчает и разглаживает.
Дикий таежный мед идеально увлажняет и насыщает витаминами, Витамин С питает и продлевает молодость кожи. Цветочный воск защищает от воздействий окружающей среды.
БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ «БИО. ПИТАТЕЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ» Защищает нежную кожу губ от ветра и мороза. Масло дикой полярной фиалки восстанавливает, смягчает и успокаивает, формирует защитный
барьер. Амурский бархат богат Витамином С, стимулирующим выработку коллагена. Витамин Е увлажняет и способствует сохранению влаги.
Печеньковый скраб для тела, Organic Kitchen
Чудесное средство, которое как по волшебству придаст Вашей коже шелковую гладкость. А восхитительный аромат новогоднего печенья по семейному рецепту перенесет Вас в сказочную атмосферу праздника, когда самые любимые люди собираются вместе. Миндальное молоко и масло грецкого ореха мгновенно питают, придают гладкость и упругость. Экстракт индийской гвоздики и кедровые орехи бережно отшелушивают и обновляют кожу, придавая ей нежность и сияние.
Леденцовый крем для тела, Organic Kitchen
Пушистые хлопья снега, игра в снежки и, конечно же, запах мандаринов — все это чудесная новогодняя пора. Окутайте себя нежной заботой и вдохните бодрящий аромат, погружающий в атмосферу праздника, вместе с новым десертом для волшебного сияния и упругости кожи.
Органическое эфирное масло красного мандарина, сок лесной клюквы и кокосовое масло глубоко питают и восстанавливают кожу, смягчают и разглаживают ее, повышают защитные свойства.
В Казани фирменный магазин Organic Shop находится в ТЦ «МЕГА», Пр. Победы, 141.
Фото: Organic Shop
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