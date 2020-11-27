"GG-FOOD" расширяется. Открыто второе кафе в Казани

Владельцы популярного у жителей Ново-Савиновского района кафе открыли филиал в Советском районе



Теперь и жители Азино смогут быть поближе к вкусным роллам и пицце от GG. Уютное кафе уже начало свою работу на ул. Академика Завойского. А это чудесный повод прийти по новому адресу и сделать заказ.

"Жители близлежащих районов смогут не только быстрее получать свои заказы, но и наслаждаться нашими блюдами в уютном месте. Наши повара уже начали творить свою магию для вас: аппетитные суши, нежные роллы, горячая пицца и другие вкуснейшие блюда ждут Вас" - сообщили в администрации кафе.

Адрес: ул. Академика Завойского, 3а.

Работает доставка.