В сети «Хинкальная» приглашают в гастростротур в Грузию не выезжая в Казани

Сеть кафе разработала уникальные сеты из традиционных грузинских блюд для своих гостей.

Грузинская кухня радует всех вкусными и сытными блюдами, минеральной водой, вином. Самые вкусные и популярные грузинские блюда: хачапури, сулугуни, пхали, долма, хинкали, чихиртма, шашлык, лобио, чашушули, чакапули и многое другое ...

Эти сеты приготовлены по-грузински так вкусно, чтобы поход в хинкальную был как гастротур в Грузию!



