В Казани ресторан «50/8» проводит ужин-дегустацию «На ощупь»

10 декабря в этом ресторане ждут тех, кто готов отправиться в неизведанное гастрономическое путешествие погрузившись в полную темноту.
Закрой глаза - что чувствуешь?.. Все изменилось и стало иным... Привычный процесс превратился в загадку, а история стала интимной... Твоё воображение ищет аналоги, а их нет... И вот уже ароматы стали острее, вкус изменился… Только тайна и волнение...
В этот вечер гостей ждут:
- три блюда от шеф-повара ресторана
- напитки, подобранные под каждое блюдо
- дегустация блюд и напитков в слепую
- погружение в процесс с помощью эмоциональной режиссуры
- общение с шеф-поваром и сомелье.
Фото: Ресторан 50/8
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