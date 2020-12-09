В Казани ресторан «50/8» проводит ужин-дегустацию «На ощупь»

10 декабря в этом ресторане ждут тех, кто готов отправиться в неизведанное гастрономическое путешествие погрузившись в полную темноту.

Закрой глаза - что чувствуешь?.. Все изменилось и стало иным... Привычный процесс превратился в загадку, а история стала интимной... Твоё воображение ищет аналоги, а их нет... И вот уже ароматы стали острее, вкус изменился… Только тайна и волнение...

В этот вечер гостей ждут:

- три блюда от шеф-повара ресторана

- напитки, подобранные под каждое блюдо

- дегустация блюд и напитков в слепую

- погружение в процесс с помощью эмоциональной режиссуры

- общение с шеф-поваром и сомелье.