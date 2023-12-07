Куда пойти в Сочи на выходных? Кино, театр, музыка и Настасья Самбурская

Планы на уикенд 8 – 10 декабря в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

8 ДЕКАБРЯ (пятница)

СПЕКТАКЛЬ — ПРОМЕНАД «ТАЙНЫ СОЧИ»

Необычный вариант провести выходной вечер — сходить на театрализованную экскурсию по Сочи. Главное действующее лицо променада - легендарный Фаролеро. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

На прогулке с фонарщиком вы узнаете какого цвета глаза у Морского вокзала, куда в Сочи ходят за удачей, какую рыбу не станут жарить в Сочи и из чего киношники делают мороженое.