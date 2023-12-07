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Куда пойти в Сочи на выходных? Кино, театр, музыка и Настасья Самбурская

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Планы на уикенд 8 – 10 декабря в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

8 ДЕКАБРЯ (пятница)

СПЕКТАКЛЬ — ПРОМЕНАД «ТАЙНЫ СОЧИ»

Необычный вариант провести выходной вечер — сходить на театрализованную экскурсию по Сочи. Главное действующее лицо променада - легендарный Фаролеро. Он знает город, как свои пять пальцев. И рассказывает о нем и его жителях увлекательные истории.

На прогулке с фонарщиком вы узнаете какого цвета глаза у Морского вокзала, куда в Сочи ходят за удачей, какую рыбу не станут жарить в Сочи и из чего киношники делают мороженое.

9 ДЕКАБРЯ (суббота)

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ НАСТАСЬИ САМБУРСКОЙ

Суббота обещает быть яркой и зажигательной! Талантливая актриса и певица Настасья Самбурская выступит в казино «Бумеранг».

Артистка исполнит любимые песни из своего репертуара: «Сильная», «Фраер», «Алеша-ша», «Мурка», «Полмира». Помимо известных песен на сцене прозвучат новые треки, премьеры которых состоялись совсем недавно.

Вечер обещает быть горячим, ярким и впечатляющим.

архив пресс-службы казино «Бумеранг»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

В предстоящую субботу в кафе «Экзюпери» состоится музыкальный вечер.

Ужин в приятной и элегантной атмосфере в сопровождении кухни с французскими нотками под легкий лаундж - идеальный вариант для окончания трудовой недели. А нежный голос сольной певицы создаст расслабляющее и уютное настроение.

архив пресс-службы кафе «Экзюпери»

СПЕКТАКЛЬ «СЧАСТЛИВЫЙ ПРИНЦ»

В эту субботу в Новом Театре Сочи состоится спектакль для всей семьи «Счастливый принц» по мотивам одноименной сказки Оскара Уайльда. Режиссеркой выступила Полина Кроль.

«Счастливый принц» - это история о статуе Принца и маленькой Ласточке. Притча о жертвенной любви в наивысшем понимании этого слова. О духовном и физическом полете. О разной любви, как и все мы.
 

архив пресс-службы Нового Театра Сочи

9 — 10 ДЕКАБРЯ (суббота — воскресенье)

ПОКАЗ ФИЛЬМА «МАЛЬЧИК И ПТИЦА»

Приятно провести время с семьей и друзьями можно в кино за просмотром интересного фильма. В эти выходные в кинотеатре Okko в ТРЦ «МореМолл» пройдет показ аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица».

Главный герой - мальчик Махито сильно тоскует по своей матери. Он решает отправиться в опасный путь в потусторонний мир. Неизвестно что произойдет с героем, с чем он столкнется и как на него повлияет такое путешествие.

архив пресс-службы кинотеатра Okko

10 ДЕКАБРЯ (воскресенье)

СПЕКТАКЛЬ «СЕРЕБРЯНЫЕ БАШМАЧКИ»

В воскресенье в Новом Театре Сочи состоится еще один интересный спектакль по мотивам произведения Френка Баума «Волшебник Страны Оз». Режиссерка Гюзель Абушахманова создала красочную сказку для всей семьи. 

Сказка о девочке Элли и её увлекательном пути домой. О препятствиях, приключениях, и о героях, которые встречаются в дороге и становятся ее настоящими друзьями.

архив пресс-службы Нового Театра Сочи

ПОКАЗ ФИЛЬМА «БАБА МОРОЗ И ТАЙНА НОВОГО ГОДА»

Начинаем создавать новогоднее настроение и идем на фильм «Баба Мороз и тайна Нового года» в КИНО МореМолл.

Оказывается у Деда Мороза есть жена и она исполняет желания взрослых. Со временем взрослые перестали верить в чудеса и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. Возможно в этом году все изменится. 

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