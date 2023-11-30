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Куда пойти в Сочи? Искусство, горы, спорт и музыкальный вечер

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Планы на уикенд 1 – 3 декабря в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

1 ДЕКАБРЯ (пятница)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Зима уже постучала в дверь и пришло время зимних развлечений. Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе, в окружении заснеженных склонов кавказских гор. 1 декабря состоится долгожданный старт зимнего сезона на горном курорте Красная Поляна. Планируется открытие четырёх трасс: 

  • Первый снег
  • Цирк-2
  • Аибга
  • Восточный Цирк-2

Этот день ярко ознаменует начало снежного сезона, зимних катаний и горного отдыха.

 

архив пресс-службы «Красная Поляна»

2 ДЕКАБРЯ (суббота)

ЛЕКЦИЯ. КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПРОДУКТИВНЫМ В СПОРТЕ И ЖИЗНИ

Выходные можно проводить не только весело, но и познавательно. Правильное питание, продуктивность и повышение качества жизни волнуют многих. В эту субботу можно узнать всё на эту тему и задать интересующие вопросы. Лекция состоится на «Роза Хутор». В качестве спикера выступит Юлия Пиотровская - фитнес эксперт, тренер и нутрициолог.

На лекции обсудят:

  • 10 фитнес мифов, которые вредят здоровью
  • Стоит ли считать калорийность пищи?
  • Типы физических нагрузок
  • Дефицит питательных веществ (как поддержать организм при высоких физических нагрузках и в период простудных заболеваний).
архив пресс-службы лектория горного клуба «Спорт-марафон»

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Что может быть лучше расслабляющего музыкального вечера после трудовой недели? За субботним ужином в элегантной атмосфере в кафе «Экзюпери» можно отдохнуть под красивую музыку и нежный голос сольной певицы. 

Вечер в сопровождении кухни с французскими нотками под легкий лаундж - идеальный вариант для приятного времяпрепровождения. 

 

архив пресс-службы кафе «Экзюпери»

2 - 3 ДЕКАБРЯ (суббота - воскресенье)

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

В выходные хочется расслабиться, убежать от городской суеты и немного замедлиться. Это можно сделать с помощью творчества в пространстве для детей и взрослых Fantasea Art. 

В мастерской можно лепить из глины, поработать за гончарным кругом, заняться макраме и шитьём, изготовить ароматическую свечу, сделать картины и украшения из эпоксидной смолы и написать картину маслом. 

Отличный вариант для расслабляющего выходного или творческого свидания на двоих. 

архив пресс-службы творческого пространства Fantasea Art

3 ДЕКАБРЯ (воскресенье)

ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС

Весело провести выходной день всей семьёй можно в кафе «Экзюпери». Вечер воскресенья будет посвящён маленьким гостям. На мастер-классе дети отдохнут в окружении сверстников, занимаясь кропотливой работой и развивая мелкую моторику. 

Вместе с мастерами малыши сделают самые настоящие новогодние игрушки своими руками. Такими игрушками можно будет украсить дом и новогоднюю ёлку.

Пока дети заняты делом, родители смогут насладиться кухней и атмосферой кафе.

архив пресс-службы кафе «Экзюпери»

Информационный обзор Редакции.

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