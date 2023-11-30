Куда пойти в Сочи? Искусство, горы, спорт и музыкальный вечер

Планы на уикенд 1 – 3 декабря в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.

1 ДЕКАБРЯ (пятница)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА

Зима уже постучала в дверь и пришло время зимних развлечений. Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе, в окружении заснеженных склонов кавказских гор. 1 декабря состоится долгожданный старт зимнего сезона на горном курорте Красная Поляна. Планируется открытие четырёх трасс:

Первый снег

Цирк-2

Аибга

Восточный Цирк-2

Этот день ярко ознаменует начало снежного сезона, зимних катаний и горного отдыха.