Куда пойти в Сочи? Искусство, горы, спорт и музыкальный вечер

Планы на уикенд 1 – 3 декабря в Сочи. Редакция «Собака.ru» Сочи/Краснодар собрала подборку для интересных и веселых выходных.
1 ДЕКАБРЯ (пятница)
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА НА КУРОРТЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Зима уже постучала в дверь и пришло время зимних развлечений. Что может быть лучше отдыха на свежем воздухе, в окружении заснеженных склонов кавказских гор. 1 декабря состоится долгожданный старт зимнего сезона на горном курорте Красная Поляна. Планируется открытие четырёх трасс:
- Первый снег
- Цирк-2
- Аибга
- Восточный Цирк-2
Этот день ярко ознаменует начало снежного сезона, зимних катаний и горного отдыха.
2 ДЕКАБРЯ (суббота)
ЛЕКЦИЯ. КАК ПИТАТЬСЯ, ЧТОБЫ БЫТЬ ПРОДУКТИВНЫМ В СПОРТЕ И ЖИЗНИ
Выходные можно проводить не только весело, но и познавательно. Правильное питание, продуктивность и повышение качества жизни волнуют многих. В эту субботу можно узнать всё на эту тему и задать интересующие вопросы. Лекция состоится на «Роза Хутор». В качестве спикера выступит Юлия Пиотровская - фитнес эксперт, тренер и нутрициолог.
На лекции обсудят:
- 10 фитнес мифов, которые вредят здоровью
- Стоит ли считать калорийность пищи?
- Типы физических нагрузок
- Дефицит питательных веществ (как поддержать организм при высоких физических нагрузках и в период простудных заболеваний).
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Что может быть лучше расслабляющего музыкального вечера после трудовой недели? За субботним ужином в элегантной атмосфере в кафе «Экзюпери» можно отдохнуть под красивую музыку и нежный голос сольной певицы.
Вечер в сопровождении кухни с французскими нотками под легкий лаундж - идеальный вариант для приятного времяпрепровождения.
2 - 3 ДЕКАБРЯ (суббота - воскресенье)
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
В выходные хочется расслабиться, убежать от городской суеты и немного замедлиться. Это можно сделать с помощью творчества в пространстве для детей и взрослых Fantasea Art.
В мастерской можно лепить из глины, поработать за гончарным кругом, заняться макраме и шитьём, изготовить ароматическую свечу, сделать картины и украшения из эпоксидной смолы и написать картину маслом.
Отличный вариант для расслабляющего выходного или творческого свидания на двоих.
3 ДЕКАБРЯ (воскресенье)
ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС
Весело провести выходной день всей семьёй можно в кафе «Экзюпери». Вечер воскресенья будет посвящён маленьким гостям. На мастер-классе дети отдохнут в окружении сверстников, занимаясь кропотливой работой и развивая мелкую моторику.
Вместе с мастерами малыши сделают самые настоящие новогодние игрушки своими руками. Такими игрушками можно будет украсить дом и новогоднюю ёлку.
Пока дети заняты делом, родители смогут насладиться кухней и атмосферой кафе.
Информационный обзор Редакции.
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