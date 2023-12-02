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Санки летят в гору: насколько подорожало зимние снаряжение

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Фото: prostooleh/Freepik

Русская пословица «Готовь сани летом!» в очередной раз доказала свою мудрость, причем в буквальном смысле. В преддверии Нового года цены на санки, коньки и ледянки резко взлетели.

Как отмечают производители, сейчас за самые обычные санки просят не менее 3600 рублей, это примерно на тысячу больше, чем в прошлом году.

Коньки подорожали на 10-15%, теперь они обойдутся как минимум в 7 тысяч рублей. Ледянки стали дороже на 8-23%, в зависимости от размеров.

Продавцы говорят: несмотря на подорожание, спрос всё равно есть, а увеличение стоимости зимнего снаряжения объясняют изменениями в логистике и возросшей ценой материалов.

 

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