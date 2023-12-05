Российский мультфильм вошёл в лонг-лист премии «Оскар»

Фильм российского мультипликатора Вари Яковлевой Oneluv выдвинут на получение престижной премии кинематографических наград «Оскар». Лента уже прошла квалификационный отбор Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Анимационный короткометражный фильм». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Главный герой анимационной ленты – девушка, которая противостоит непрошеным и агрессивными гостям в собственном доме. Картина уже приняла участие в десятках киносмотрах, известно, что её включили в лонг-лист и другой кинопремии - «Золотой орёл».

Шорт-лист «Оскара» объявят 21 декабря, а список номинантов - 23 января.

Отечественный мультфильм уже становился лауреатом «Оскара». В 2000 году престижной премии в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» была удостоена картина Александра Петрова «Старик и море».