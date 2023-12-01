Живопись в тандеме с поэзией

В рамках события живопись художницы Дарии Вагановой, студентки МГАХИ им. Сурикова, встретится в творческом диалоге с текстами петербургских и московских молодых поэтов. Многие из авторов – участники литературного клуба «Neva. Лит | СПбГУ».

Выставочные картины — примеры творческой эволюции автора. Сначала художница исследует импрессионизм Грабаря в сочетании с орнаментальностью Матисса. В более поздних работах она добавляет эксперименты с линейными решениями и цветовыми пятнами, вдохновленная педагогом и учителем А. Ремневым, а также тщательным изучением росписей в ростовских митрополичьих церквях второй половины XVII века (Дария посвятила много времени и усилий изучению ярославской школы конца XVII столетия). Разнообразие стилевых подходов служит опорой для художницы, которая создает самодостаточные и оригинальные произведения искусства.

Размышление о цикле времен года является основным мотивом выставки. Внутри этого цикла происходит преображение и раскрытие авторского Я. Экспозиция доказывает, что нить между поэзией и искусством тоньше, чем мы могли себе представить.

Информационный обзор Редакции.

16+