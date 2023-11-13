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Аренда жилья в Сочи стремительно дешевеет

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Фото: сайт Администрации города Сочи

Снять квартиру в Сочи стало заметно дешевле. Стоимость арендной платы за месяц снизилась на 16%. В среднем теперь это составляет 38 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики одного из популярных сервисов по аренде жилья. Они провели исследование и выяснили, что снимать квартиру стало дешевле в восьми российских городах. После Сочи, который возглавил этот рейтинг, следует Барнаул, там стоимость съемного жилья упала на 7%. На третьем месте Санкт-Петербург и Воронеж: в них аренда подешевела на 5%.
 

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