Возвращаем эмоциональный баланс через тело

90% процентов успеха любой тренировки — это правильная техника выполнения упражнений, сосредоточенность и понимание процесса. Проще всего это делать под руководством квалифицированного инструктора и в мотивирующей атмосфере клуба, которая сама по себе уже придает сил и помогает достигать результатов. Однако такая возможность есть, к сожалению, не у всех. Для тех, кто сейчас не может позволить себе тренироваться в клубе и с персональным инструктором или кому просто комфортнее заниматься дома, эксперты X-Fit предлагают удобный онлайн-формат. Сотни бесплатных видеоуроков по разным фитнес-программам для взрослых и детей от ведущих экспертов сети с подробными рекомендациями по технике выполнения упражнений доступны в официальных аккаунтах X-Fit ВКонтакте и YouTube.
Регулярные физические нагрузки улучшают продуктивность, снижают уровень стресса, стабилизируют эмоционально-психологическое состояние и помогают укрепить иммунитет, наполняя нас энергией. При этом для максимального результата в большинстве случаев нужен минимум оборудования и времени: результат зависит не столько от количества часов, проведенных в фитнес-клубе, сколько от регулярности тренировок и правильной техники выполнения упражнений. Поэтому грамотно спланированные ежедневные тренировки дома прекрасно помогают поддерживать форму и общий тонус, когда посещать клуб не получается.
Конечно, домашние тренировки подходят не всем или, по крайней мере, не сразу: они требуют терпения и внутренней дисциплины. Так или иначе, работа с телом помогает поддерживать физическое, ментальное и эмоциональное здоровье, а также сохранять хорошее самочувствие и легче переносить стресс. Главное правило — движение не должно быть в тягость: оно должно приносить радость и удовольствие.
Ирина Троска
директор по качеству фитнес-продукта и развитию франчайзинга X-Fit в России.
Движение — одно из лучших средств от стрессов, тревоги и плохого настроения. В сочетании со сбалансированным питанием и хорошим сном физические нагрузки продлевают молодость, помогая нашему телу дольше оставаться бодрым, здоровым и активным, и являются прекрасной профилактикой ножества болезней. Однако для этого должны соблюдаться два условия: регулярность и правильная биомеханика. Самый простой способ тренироваться системно и качественно — посещать групповые тренировки или заниматься с инструктором индивидуально, но такая возможность по разным причинам есть не у всех. Хорошая новость: эффективно заниматься можно и дома, и с этим как раз помогают наши онлайн-тренировки».
Многие из тех, кто только начинает тренироваться, сталкиваются с тремя главными демотиваторами: нехваткой времени, отсутствием быстрых результатов, а также недостаточным пониманием принципов тренировочного процесса. Создавая видеоуроки, эксперты X-Fit постарались решить все эти «проблемы», чтобы у каждого, вне зависимости от жизненной ситуации, была возможность заботиться о себе, давая организму порцию движения, необходимого для здоровья и гармонии.
Занимаясь дома, можно сэкономить на времени на дорогу до фитнес-клуба и обратно. Онлайн-тренировки длятся в среднем от 20 до 50 минут. Продумывая уроки, которые транслируются в соцсетях, а потом остаются в архивах, доступных для всеобщего пользования, эксперты X-Fit постарались максимально понятно и подробно объяснить технику выполнения упражнений и базовые принципы биомеханики.
Записи с подборками тренировок удобно структурированы и позволяют попробовать любой заинтересовавший вас формат без необходимости подстраиваться под расписание клуба. Здесь есть йога, пилатес, танцевальные тренировки, единоборства, HIIT, детская зарядка и комплексы для самых маленьких, функциональные и танцевальные подборки для подростков и многое другое — коллекция уроков постоянно пополняется. Кроме того, вы всегда можете присоединиться к онлайн-тренировкам в режиме реального времени, которые проходят в прямом эфире ВКонтакте и на YouTube, задать вопрос экспертам X-Fit и получить рекомендации.
Помните: чтобы тренировки эффективнее помогали добиваться фитнес-целей, а также справляться с эмоциональным напряжением и повышенной тревожностью, важны системность и комплексный подход.
Справка о компании X-Fit
X-Fit в России — крупнейшая сеть фитнес-клубов международного уровня в сегментах премиум- и бизнес-класса. Входит в тройку лидеров отечественной индустрии фитнес-услуг.
История X-Fit началась в 1989 году, когда в московском парке Лианозово был заложен один из первых в России частных теннисных клубов. Это был уникальный для своего времени проект, основанный на староанглийских традициях элитарного клубного отдыха. Теннисный клуб быстро стал популярным среди людей, ценящих атмосферу уюта и комфорта, понимающих пользу здорового образа жизни.
Спустя несколько лет по соседству с теннисным клубом появилась первая фитнес-студия, ставшая базой для будущего полноценного и современного фитнес-клуба с бассейном X-Fit Алтуфьево. Дальнейшее развитие сети было стремительным: в 2005 году под брендом X-Fit уже работало пять клубов, включая один региональный, а в 2010 году — 19 фитнес-центров в столице и крупнейших российских городах. Сегодня в фитнес-сеть входит более 90 клубов в Москве, Казани, Воронеже, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Новосибирске, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми и других городах.
Изначально сеть работала под двумя брендами — полноформатные клубы X-Fit площадью более 2 500 м2 и демократичные Fit-Studio, — а с 2020 года франчайзинговое направление компании поддерживает проекты X-Fit Studio, соответствующий по характеристикам прежнему Fit-Studio, и автоматизированный X-Fit Point площадью от 50 до 200 м². На данный момент свыше 350 тысяч человек являются членами фитнес-клубов X-Fit по всей стране.
В 2015 году сеть запатентовала разработанную экспертами компании систему апробированных методик Smart Fitness («Умный фитнес»), которая лежит в основе базовых тренировочных программ X-Fit в России. В сентябре 2017 года система обновлена и перезапущена — Smart Fitness vol. 2.0 действует во всех фитнес-клубах сети. В компании учрежден и работает факультет X-Fit PRO, включающий в себя несколько десятков образовательных программ для профессионалов фитнес-отрасли и широкой аудитории.
В активе X-Fit в России множество премий, наград, дипломов и почетных грамот. Среди них: в 2021 году сеть стала лауреатом в XII ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания» — инновационный формат фитнес-клубов X-Fit Point назван «Франшизой года», а в 2020 году компания признана жюри лучшей в номинации «Розничные услуги» в категории «Фитнес-центры — инновационный фитнес-продукт Smart Fitness». В 2020 и 2019 годах получила премию «Время инноваций» в категории «Спорт и здоровый образ жизни»; в 2020, 2019, 2018 и 2017 годах сеть фитнес-клубов стала лауреатом ежегодной национальной премии в области поддержки спорта и здорового образа жизни «Спорт и Россия» в номинации «Лучшая сеть инновационных фитнес-клубов» (награды присуждались за систему тренировочных методик Smart Fitness), а 2021 году компания признана профессиональным жюри лучшей в номинации Health Coaching; бизнес-премия публичной активности «Лучшие в России/Best.ru» — по итогам 2015 года сеть X-Fit признана лучшей в категории «Сеть спортивных клубов»; «Московский предприниматель — 2016» и «Московский предприниматель — 2015» в категории «Лучшая сеть фитнес-клубов Москвы»; «Московский предприниматель — 2014» в номинации «Услуги в сфере спорта»; «Персона года — 2011» в номинации «За создание крупнейшей сети фитнес-клубов» по версии РБК; «Предприниматель года — 2010» в номинации «Услуги» по версии Ernst & Young; диплом от правительства Москвы «Московский предприниматель» в номинации «Медицина, досуг, спортивно-оздоровительные услуги»; первая российская премия в области красоты и здоровья «Грация»; Гран-при «Лучший сетевой фитнес-центр» и многие другие.
X-Fit. Для всесильных.
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