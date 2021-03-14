Что купить в шоу-румах Екатеринбурга?

5 небанальных образов на все случаи (и весну!)
Стоит календарю открыться на странице «Март», как наши гардеробные (и сердца!) отчаянно просят перемен. Самое время устроить релаксирующий сеанс шоппинга в сопровождении стилиста-психолога Ксении Федоровой.
Ксения Фёдорова
стилист-имиджмейкер
@fi.xi
Мировые модные дома предлагают в этом сезоне сконцентрироваться на женственности и комфорте. Локальные марки вторят им обилием летящих тканей и необычных вырезов, а еще визуализируют воспоминания (или мечты?) об отпуске на море. Цветовая гамма тоже вполне жизнерадостна: желтый, розовый, мятный, оранжевый и голубой. Смело расцвечиваем ими свой вишлист и мы.
Собрала для вас шпаргалку с готовыми комплектами из коллекций дизайнеров Екатеринбурга. Смело отправляйтесь в них хоть на мероприятия «Бизнес Среды», хоть дегустировать с подругами новое меню в «Гастролях».
Кожаное платье поможет разбавить формальность классической голубой рубашки. Усилит эффект блузка с животным принтом. Добавьте к образу сумку-ведерко и кожаную косынку, и внимание будет вам гарантировано.
Чтобы образ с джинсами не стал банальным, используйте акценты: фигурные вырезы, активные принты, яркие цвета, необычный крой или многослойность. Комфортные и интересные образы покажут вашу уверенность в себе.
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Джинсы, футболка, кардиган 12 Storeez, тельняшка, топ, пиджак I.B.W., лонгслив с фигурным вырезом, ботинки USHATAVA, рубашка с завязками Ellada Kate, сумка Siam Siam
Выбирая платье-комбинацию, сыграйте на контрастах: грубые ботинки, сумка геометричной формы, свитшот, футболка с принтом граффити. Так вы сохраните женственность и при этом раскроете себя как сильную и смелую личность.
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Платье в бельевом стиле Poetique, пальто, кардиган 12 Storeez, свитшот So Simple Store, футболка Ellada Kate, ботинки USHATAVA, сумка Siam Siam
Используя всего одну классическую юбку можно создать несколько совершенно противоположных по характеру впечатлений: сдержанность - в сочетании с джемпером и накладным воротничком, представительность – с топом и пиджаком, расслабленность – со свитшотом, и даже вызов - при использовании смелых приемов и кроев.
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Юбка, пиджак, топ I.B.W., свитшот So Simple Store, лонгслив с фигурным вырезом, битинки USHATAVA,
футболка, сумка 12 Storeez , джемпер Dasha Phi, накладной воротничок Drugaya Store
Формулу «темные брюки плюс классическая рубашка» оставьте для строгого дресс-кода. На повседневные образы выбирайте слегка свободные брюки в светлых оттенках и сочетайте их с рубашками интересного кроя, футболками с вызывающими принтами, топами с фигурными вырезами и кожаными ремнями-басками поверх классической рубашки. Светлые цвета и необычные сочетания выделят вас и расположат собеседника.
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Брюки, голубая рубашка I.B.W., пальто, сумка 12 Storeez, топ с фигурным вырезом USHATAVA, ремень-баска Siam Siam, футболка, рубашка с завязками Ellada Kate, ботинки USHATAVA.
Об авторе:
Ксения Фёдорова, стилист-имиджмейкер из Екатеринбурга, @fi.xi
"В работе я объединяю психологию и стилистику, чтобы через образ раскрыть внутренние черты человека, помочь произвести нужное впечатление и достичь поставленных целей".
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