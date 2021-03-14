Что купить в шоу-румах Екатеринбурга?

стилист-имиджмейкер

@fi.xi

Мировые модные дома предлагают в этом сезоне сконцентрироваться на женственности и комфорте. Локальные марки вторят им обилием летящих тканей и необычных вырезов, а еще визуализируют воспоминания (или мечты?) об отпуске на море. Цветовая гамма тоже вполне жизнерадостна: желтый, розовый, мятный, оранжевый и голубой. Смело расцвечиваем ими свой вишлист и мы.

Собрала для вас шпаргалку с готовыми комплектами из коллекций дизайнеров Екатеринбурга. Смело отправляйтесь в них хоть на мероприятия «Бизнес Среды», хоть дегустировать с подругами новое меню в «Гастролях».