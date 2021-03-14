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Что купить в шоу-румах Екатеринбурга?

5 небанальных образов на все случаи (и весну!)

Стоит календарю открыться на странице «Март», как наши гардеробные (и сердца!) отчаянно просят перемен. Самое время устроить релаксирующий сеанс шоппинга в сопровождении стилиста-психолога Ксении Федоровой.

Ксения Фёдорова

стилист-имиджмейкер 
@fi.xi

 

 

Мировые модные дома предлагают в этом сезоне сконцентрироваться на женственности и комфорте. Локальные марки вторят им обилием летящих тканей и необычных вырезов, а еще визуализируют воспоминания (или мечты?) об отпуске на море. Цветовая гамма тоже вполне жизнерадостна: желтый, розовый, мятный, оранжевый и голубой. Смело расцвечиваем ими свой вишлист и мы.

Собрала для вас шпаргалку с готовыми комплектами из коллекций дизайнеров Екатеринбурга. Смело отправляйтесь в них хоть на мероприятия «Бизнес Среды», хоть дегустировать с подругами новое меню в «Гастролях».

Кожаное платье поможет разбавить формальность классической голубой рубашки. Усилит эффект блузка с животным принтом. Добавьте к образу сумку-ведерко и кожаную косынку, и внимание будет вам гарантировано.

Чтобы образ с джинсами не стал банальным, используйте акценты: фигурные вырезы, активные принты, яркие цвета, необычный крой или многослойность. Комфортные и интересные образы покажут вашу уверенность в себе.

  • Джинсы, футболка, кардиган 12 Storeez, тельняшка, топ, пиджак I.B.W., лонгслив с фигурным вырезом, ботинки USHATAVA, рубашка с завязками Ellada Kate, сумка Siam Siam 

Выбирая платье-комбинацию, сыграйте на контрастах: грубые ботинки, сумка геометричной формы, свитшот, футболка с принтом граффити. Так вы сохраните  женственность и при этом раскроете себя как сильную и смелую личность.

Используя всего одну классическую юбку можно создать несколько совершенно противоположных по характеру впечатлений: сдержанность - в сочетании с джемпером и накладным воротничком, представительность – с топом и пиджаком, расслабленность – со свитшотом, и даже вызов - при использовании смелых приемов и кроев.

Формулу «темные брюки плюс классическая рубашка» оставьте для строгого дресс-кода. На повседневные образы выбирайте слегка свободные брюки в светлых оттенках и сочетайте их с рубашками интересного кроя, футболками с вызывающими принтами, топами с фигурными вырезами и кожаными ремнями-басками поверх классической рубашки. Светлые цвета и необычные сочетания выделят вас и расположат собеседника.

  • Брюки, голубая рубашка I.B.W., пальто, сумка 12 Storeez, топ с фигурным вырезом USHATAVA, ремень-баска Siam Siam, футболка, рубашка с завязками Ellada Kate, ботинки USHATAVA.

Об авторе: 

Ксения Фёдорова, стилист-имиджмейкер из Екатеринбурга, @fi.xi

"В работе я объединяю психологию и стилистику, чтобы через образ раскрыть внутренние черты человека, помочь произвести нужное впечатление и достичь поставленных целей".

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