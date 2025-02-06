Как бриллианты стали главной мировой инвестицией? Бесценный гид по драгоценному капиталу от «АЛРОСА»!

В розовом свете

Но взять и купить обычные бриллианты на все деньги — по-прежнему рисковая затея. Потому что в этой сделке будут не только драгоценные, но и подводные камни. Во-первых, инвестицией могут стать только бриллианты выдающихся характеристик — либо очень крупные, от двух, а лучше пяти карат, либо фантазийного оттенка. Дороже всех будут розовые драгоценности. Австралийский рудник с алмазами такого цвета закрылся в 2020-м, и теперь всполохи розового случаются исключительно в Якутии. Почти 15-каратный бриллиант «Призрак Розы» от «АЛРОСА», который пять лет назад был продан за 26,6 миллионов долларов, несколько месяцев назад оказался на аукционе с ценником уже в 70 миллионов. Информация неофициальная, но полностью соответствует реальному положению вещей. Ведь даже классические белые драгоценные камни «инвестиционного» веса показали 30% рост доходности с момента запуска бриллиантовых индексов Мосбиржи — то есть всего за два года. Даже ключевой ставке ЦБ не угнаться за такими показателями!