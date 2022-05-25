Где остановиться в Челябинске?

Дизайнерский отель ibis Styles Chelyabinsk входит глобальную французскую сеть Accor Group. Интересная особенность этой семьи отелей в том, что каждый проект выполнен в уникальной стилистике и концепции, с учетом его места нахождения. Авторы челябинского дизайнпроекта ― сестры Ирина и Ольга Сундуковы ― вдохновились упавшим в 2013 году на город метеоритом, отсюда космический интерьер и форма бортпроводников сотрудников новой гостиницы.
Решаете где поселиться в Челябинске? Обратите внимание на место с нетривиальным провенансом.
Отель открылся меньше года назад и помимо новизны имеет еще несколько важных функциональных преимуществ: расположение в центре, классные и удобные номера (знаменитые кровати сети ibis - Sweet Bed – отдельный повод жить в гостинице!), возможно проживание с домашними питомцами, бесплатная парковка при отеле, доступные цены, а приятным бонусом – роскошный вид на реликтовый бор.
Официально у отеля сейчас 3 звезды, но объективно уровень его, конечно, выше. В ближайшей перспективе у ibis Styles Chelyabinsk появится свой фитнес-центр и зона спа, это единственное, чего ему пока не достает для повышения уровня отельного рейтинга.
+ еще 4 преимущества ibis Styles Chelyabinsk
ЛОКАЦИЯ
Во-первых, отель находится на самой зеленой улице города – Лесопарковой. Во-вторых, это центральный район, а значит, вы получаете удобную транспортную доступность с главными административными, деловыми и культурными объектами Челябинска. В пешей доступности ― любимые места отдыха горожан, прогулочные зоны и популярные рестораны.
Городской бор примыкает к отелю
Реликтовый сосновый лес, памятник природы областного значения и единственный природный зеленый массив в городах-миллионниках России. 12 квадратных километров зеленых легких города.
Городской Сад имени А.С.Пушкина
2,4 к
Ледовая Арена «Трактор»
5,5 км
Александро-Невская Церковь
1,9 км
Театр Оперы и Балета им. Глинки
2,8 км
Площадь Революции и вход на Кировку (челябинский Арбат)
2,5 км
НОМЕРА
Номерной фонд ― 96 номеров, позволяет поддерживать бутиковый подход к предоставлению сервиса. Это значит, что обратная связь здесь реально работает. Каждого гостя ждут, готовятся к его приезду, стараясь заранее узнать привычки и пожелания. Если вы останавливаетесь здесь постоянно, будьте уверены, что почувствуете как возвращаетесь в эти стены словно домой.
Есть три категории номеров: «стандарт», «улучшенный стандарт», а также «джуниор сьюит» — просторный номер с подвесным креслом. Каждый уголок номера как и всего отеля – идеальный фон для селфи, так что отличные фото из поездки вам гарантированы.
Комнаты оснащены плазменным ТВ, сейфом, телефоном, Wi-Fi и мини-холодильником, а в номерах «джуниор сьют» гостей ждут чайные станции и оригинальные подвесные кресла. Проверено на себе: в номерах отличная звуко- и светоизоляция, словом, комфорт, тишина и спокойный отдых тоже включены в проживание.
Во всех номерах оборудованы рабочие зоны с удобным креслом и индивидуальным бра, а также системы климат-контроля и фирменные комфортные кровати Sweet Bed™ от ibis
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ
Отель практикует особо бережное отношение к семейному отдыху. Можно даже брать с собой питомцев.
При заселении сотрудники готовят так называемый Sparkle ― какой-то сюрприз (подарок или действие) для детей. Дополнительно в номер вам могут поставить ступеньки, ванночки, подогреватели для бутылочек. На территории ресторана «Оливер Космос» при отеле есть игровая комната.
ИНКЛЮЗИЯ
В отеле пять номеров для людей с ограниченными возможностями. Предусмотрена возможность размещения для слабовидящих и слабослышащих. Входная группа оборудована пандусом, есть отдельный расширенный лифт. Номера удобны для размещения и передвижения маломобильных гостей, а также оснащены специальными дверями в соседний номер для того, чтобы сопровождающие могли заходить напрямую, не через коридор
ОТЛИЧНЫЙ СОН
Климат-контроль в номерах. Большая кровать, мягкое одеяло, воздушные подушки и качественное постельное белье сделают хорошей каждую вашу ночь.
ПИТАНИЕ
Пожалуй, мы еще не встречали ресторан при отеле где настолько органично смотрятся стальные мармиты – чистый космос! Утро гостям предлагается начать со ≪Шведского стола≫ с полезными и разнообразными блюдами. Завтраки в ресторане с 6:30 до 10:00 по будням и с 6:30 до 11:00 в выходные. В течение дня ресторан «Оливер Космос» работает по меню a la carte с блюдами европейской кухни.
Для семей с детьми разработаны специальные предложения, включая детское меню в ресторане и современную игровую комнату.
Если нет желания покидать номер, то с самого утра и в течение всего дня доступен Room-сервис. Лобби-бар работает круглосуточно 7 дней в неделю.
СЕРВИС
Особая гордость сети отелей ibis Styles – корпоративная культура. Сотрудники проходят многоступенчатую программу обучения, чтобы принять ценности бренда и нести его миссию гостеприимства. Даже сотрудник, должность которого в других компаниях называется руководитель отдела кадров, здесь звучит как менеджер по талантам и корпоративной культуре. Представители Accor лично прилетали в Челябинск, чтобы провести инструктаж команде перед открытием отеля.
Что это дает гостю? То самое теплое человеческое отношение, располагающее радушие со стороны персонала все время пребывания в отеле, приятные мелочи в качестве комплиментов в номер, искреннюю заботу о вашем комфорте и хорошее послевкусие после отъезда. Будем честны, от высокого отельного сервиса мы всегда ждем ощущения своей значимости как гостя. В ibis Styles Chelyabinsk с этой задачей отлично справляются.
У группы более 5 тысяч отелей в мире, и действует единая бонусная программа: гости, которые являются владельцами карт, имеют 10-процентную скидку на проживание. Чем больше количество проведенных в отеле ночей, тем больше бонусов – бесплатные напитки, персонализированные подарки.
Французская Accor Group – владелец бренда ibis и его линеек: классический ibis, эконом-отель ibis Budget и дизайнерский ibis Styles, к которому относится челябинский отель. ibis Styles – это синоним дизайна и креатива в семействе отелей сегмента ibis. Каждый из 560 отелей бренда, расположенных по всему миру, уникален и имеет свою историю и яркий дизайн.
1 Августа 2021 года состоялось официальное открытие ibis Styles Chelyabinsk – нового флагманского отеля под брендом ibis в России.
текст: Валерия Рукавишникова
Фото: пресс-служба Ibis Styles
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