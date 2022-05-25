Где остановиться в Челябинске?

Отель открылся меньше года назад и помимо новизны имеет еще несколько важных функциональных преимуществ: расположение в центре, классные и удобные номера (знаменитые кровати сети ibis - Sweet Bed – отдельный повод жить в гостинице!), возможно проживание с домашними питомцами, бесплатная парковка при отеле, доступные цены, а приятным бонусом – роскошный вид на реликтовый бор.

Официально у отеля сейчас 3 звезды, но объективно уровень его, конечно, выше. В ближайшей перспективе у ibis Styles Chelyabinsk появится свой фитнес-центр и зона спа, это единственное, чего ему пока не достает для повышения уровня отельного рейтинга.