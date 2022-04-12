Екатеринбург услышит легендарный оркестр и голос скрипки «Страдивари»

Свой единственный Скрипичный концерт Бетховен писал для друга — известного скрипача и директора Венского театра Франца Клемента. После смерти композитора шедевр был забыт на десятилетия и возрождён к концертной жизни великим виртуозом XIX века Йозефом Иоахимом. 13 апреля в Екатеринбурге он прозвучит на скрипке Страдивари «Йоахим» 1715 года, на которой играет один из самых ярких скрипачей нового поколения, солист Московской филармонии Павел Милюков.

Симфоническая музыка Рахманинова присутствуют в программах Госоркестра им. Светланова на протяжении всей истории коллектива. Особое отношение к русскому классику было у Евгения Светланова, который почти 40 лет возглавлял коллектив, носящий сегодня его имя. Особое восприятие рахманиновского творчества и у дирижёра программы Михаила Татарникова. «Я вряд ли смогу объяснить, откуда эта связь, — признался он в одном из интервью, — но вся его томительная и возвышенная тоска, облеченная в недосягаемые романтические глубины, находит невыразимое отражение в душе».

Выступление Государственного симфонического оркестра имени Светланова в Екатеринбурге пройдёт под знаком проекта Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны», который направлен на возрождение активной концертной деятельности и доступность культурных ценностей жителям российских регионов.