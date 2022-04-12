Екатеринбург услышит легендарный оркестр и голос скрипки «Страдивари»

В Свердловской филармонии выступит Государственный симфонический оркестр имени Светланова и зазвучит скрипка Страдивари. 13 апреля с уникальным инструментом на сцену Большого концертного зала выйдет лауреат Международного конкурса имени Чайковского Павел Милюков. Под управлением дирижёра Михаила Татарникова прозвучит Скрипичный концерт Людвига ван Бетховена и Вторая симфония Сергея Рахманинова.
Свой единственный Скрипичный концерт Бетховен писал для друга — известного скрипача и директора Венского театра Франца Клемента. После смерти композитора шедевр был забыт на десятилетия и возрождён к концертной жизни великим виртуозом XIX века Йозефом Иоахимом. 13 апреля в Екатеринбурге он прозвучит на скрипке Страдивари «Йоахим» 1715 года, на которой играет один из самых ярких скрипачей нового поколения, солист Московской филармонии Павел Милюков.
Симфоническая музыка Рахманинова присутствуют в программах Госоркестра им. Светланова на протяжении всей истории коллектива. Особое отношение к русскому классику было у Евгения Светланова, который почти 40 лет возглавлял коллектив, носящий сегодня его имя. Особое восприятие рахманиновского творчества и у дирижёра программы Михаила Татарникова. «Я вряд ли смогу объяснить, откуда эта связь, — признался он в одном из интервью, — но вся его томительная и возвышенная тоска, облеченная в недосягаемые романтические глубины, находит невыразимое отражение в душе».
Выступление Государственного симфонического оркестра имени Светланова в Екатеринбурге пройдёт под знаком проекта Министерства культуры России «Всероссийские филармонические сезоны», который направлен на возрождение активной концертной деятельности и доступность культурных ценностей жителям российских регионов.
13 апреля
19:00
Большой зал филармонии
Оркестр-легенда и дирижёр из мира звёзд.
Концерт в двух отделениях (130 минут)
Фото предоставлены Московской филармонией.
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