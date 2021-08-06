Безумие фантазий витруальных отношений

У екатеринбургской группы «Курара» вышел новый клип «Чума и вирт».

Это одна из главных песен еще не вышедшего альбома «Брут». Релиз альбома в Екатеринбурге запланирован на 23 октября в клубе «Фабрика» (где и проходили съемки). Главную роль в клипе исполнил музыкант Вячеслав Чиканцев (Moon Yammy). По сюжету он сидит в окружении девушек, одетых только в балаклавы, и как метко отметили в комментариях под видео тема Free The Nipple в нем раскрыта полностью.

Авторами идеи и режиссерами выступили руководитель частного театра «Шарманка» и инклюзивного театра-студии ORA Лариса Абашева и фронтмен коллектива Олег Ягодин. Для участия в клипе пригласили девушек из екатеринбургского эротического шоу Blue Velvet, а также доброволицы из других городов.

Вот как комментирует эту работу Олег Ягодин:

— Я сразу знал, что для клипа нужен Слава Чиканцев. Слава — наитончайший музыкант, спец по изоляции и другим внутренним Монголиям. Он знает, как надежно укрыться. Почему виртуальный секс? Это такое сочетание безопасности и безумия, как медицинские маски. Похоть как игра, безвкусица как норма. Избегайте рукопожатий, и добро пожаловать в такой довольно стандартный адок, которым никого не удивишь. Мы уже давно поджариваемся в этом костре, я точно, наверное, поэтому и затеял всю эту катавасию, чтобы выбираться потихоньку. Клин клином, как говорится. Однажды мы с Василием Котовым из группы «Метеоритмы» играли dj-vinyl-сет «Иглотерапия», и я увидел такую косицу из тел, переплетение такое. Постановкой занималась Лариса Абашева, известная в Екатеринбурге и по театральным делам, и по продюсерским, много екбшного андера вывезла. И это месиво из тел стало зерном клипа. Песня была написана год назад в самую первую изоляцию. Пустые улицы, бедные полицейские с папками в руках, что они туда записывали? Я уезжал в парк, парк закрыт, но все перелезали через забор, парк был полным, улицы пустые, а парк битком, и писал эту тему, писал автописьмом, то есть не останавливаясь. В результате пришлось удалять пару куплетов, иначе альбом состоял бы из одного трека. Кстати, мысль, надо попробовать.