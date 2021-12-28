Ольга Дибцева и Борис Дергачёв записались к психологу

10 января в 19:00 на канале СТС стартует новый комедийный сериал «Семейка», в котором главные роли исполнили Борис Дергачёв, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и Татьяна Орлова.10 января в 19:00 на канале СТС стартует новый комедийный сериал «Семейка», в котором главные роли исполнили Борис Дергачёв, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и Татьяна Орлова.
В каждой серии Сергей и Надя Нестеровы (Борис Дергачёв, Ольга Дибцева) обсуждают с психологом (Вадим Демчог) проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипуляции бабушки Тамары (Татьяна Орлова), подростковые дилеммы дочерей Кати (Мария Корнеева) и Василисы (Карина Хисматулина), гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради чего они приходят к специалисту, — это спасти 17-летний брак.
Борис Дергачёв: «Мне кажется, наш сериал — отличный способ посмотреть на себя со стороны, разобраться в бытовых ситуациях и понять, что из-за чего-то, возможно, не стоит ссориться. Хочется показать своего героя человеком, который с помощью психолога, семьи, детей, любви и юмора пытается справиться со всеми трудностями».
Сам актёр никогда не обращался к психологам, а его партнёрша Ольга Дибцева, напротив, о психологии знает всё: «Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Продолжаю работать с психологом, но не так часто, как раньше. Иногда у меня возникают вопросы, поэтому периодически прорабатываю их со специалистами».
В отличие от своей героини Ольге повезло со свекровью: «Мама моего мужа Ромы — просто святой человек, мягкая и добрая женщина. Она мама троих детей, воспитавшая прекрасного сына и двух девочек. А вот моя экранная свекровь Тамара, конечно, не такая».
Исполнительница роли Тамары актриса Татьяна Орлова шутливо оправдывала поступки своей героини с непростым характером: «Для Тамары сын — это лучшее, что может быть. Но вот ему попалась такая жена, которая опоила и охмурила его, в общем, просто чудовище в жизни принца. Всё, что делает его жена, плохо, неправильно, поэтому он бедный и заблудившийся мальчик. И Тамара в каждой сцене даёт понять, что он достоин лучшего».
Съёмки 17-серийной истории проходили в павильоне, где художники построили квартиру Нестеровых и кабинет психолога Якова Семёновича Гомельского, которого сыграл Вадим Демчог — не только профессиональный актёр, но и кандидат психологических наук.
«СЕМЕЙКА»
Премьера 10 января на СТС!
С понедельника по четверг в 19:00
Сразу после телеэфира — премьера на more.tv
Производство: ООО «ПИК АП ФИЛЬМ» / PICK UP FILM
Жанр: комедийный сериал
Хронометраж: 24 минуты
Кол-во серий в сезоне: 17
Режиссёр-постановщики: Михаил Соловьёв и Сергей Знаменский
Оператор-постановщик: Дмитрий Шабалдин
Продюсер: Евгений Юранов
Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов
Креативный продюсер: Никита Герфанов
Исполнительный продюсер: Георгий Подорожников
Авторы сценария: Алексей Лебедев, Екатерина Петрова, Никита Герфанов, Константин Сафаров, Мехрали Пашаев, Кирилл Карташов, Станислав Тляшев
В ролях: Борис Дергачёв, Ольга Дибцева, Карина Хисматулина, Мария Корнеева, Алексей Родионов, Вадим Демчог, Татьяна Орлова, Софья Реснянская и др.
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Софья Воротынцева
ведущий PR-менеджер телеканала СТС
SVorotyntzeva@ctcmedia.ru
+7 916 220 49 76
Фото: архив телеканала СТС
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