Ольга Дибцева и Борис Дергачёв записались к психологу

В каждой серии Сергей и Надя Нестеровы (Борис Дергачёв, Ольга Дибцева) обсуждают с психологом (Вадим Демчог) проблемы большой семьи: кризис среднего возраста, манипуляции бабушки Тамары (Татьяна Орлова), подростковые дилеммы дочерей Кати (Мария Корнеева) и Василисы (Карина Хисматулина), гиперактивность сына Миши (Алексей Родионов). Но главное, ради чего они приходят к специалисту, — это спасти 17-летний брак.

Борис Дергачёв: «Мне кажется, наш сериал — отличный способ посмотреть на себя со стороны, разобраться в бытовых ситуациях и понять, что из-за чего-то, возможно, не стоит ссориться. Хочется показать своего героя человеком, который с помощью психолога, семьи, детей, любви и юмора пытается справиться со всеми трудностями».

Сам актёр никогда не обращался к психологам, а его партнёрша Ольга Дибцева, напротив, о психологии знает всё: «Психология перевернула мою жизнь, помогла найти себя. И мне кажется, не будь этого, сейчас я бы не имела ни такую карьеру, ни семью. Продолжаю работать с психологом, но не так часто, как раньше. Иногда у меня возникают вопросы, поэтому периодически прорабатываю их со специалистами».